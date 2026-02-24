Rijbewijs ingevorderd na aanrijding tegen lantaarnpaal

De politie heeft maandag 23 februari 2026 een rijbewijs ingevorderd na een eenzijdig verkeersongeval. De bestuurder reed met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal.

Voertuig tegen lantaarnpaal

De politie kreeg op maandag 23 februari 2026 rond 23:30 uur een melding van een ongeval. In de Mozartstraat in Heemskerk was een voertuig uit de bocht gevlogen. Agenten troffen het voertuig aan tegen een lantaarnpaal. Het voertuig had veel schade aan de voorzijde.

Rijden onder invloed

De politie nam een ademtest af bij de bestuurder. De uitslag gaf aan dat de man te veel alcohol had gedronken. Op het politiebureau volgde een ademanalyse. De uitslag hiervan was 640 µgl. De politie heeft het rijbewijs van de 45-jarige verdachte direct ingevorderd.