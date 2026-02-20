Na aanhouding ruim 160 ponypacks met drugs in beslag genomen in Purmerend

De politie kreeg via meldt misdaad anoniem tips dat er drugs werden verhandeld in Purmerend. De politie startte een onderzoek, en kreeg een verdachte in beeld. Op de Grotenhuysweg in Purmerend hield de politie een auto staande. De bestuurder had zogenaamde 'ponypacks' bij zich, pakketjes waar vaak drugs in zitten. De bestuurder, een 37-jarige man uit Purmerend is direct aangehouden. Er zijn ruim 160 pakketjes met vermoedelijk drugs in beslag genomen, de inhoud wordt onderzocht.