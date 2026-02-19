Onderschept pakket leidt tot grote wapenvondst

Een pakket met bestemming Amsterdam trok de aandacht van de douane op Schiphol. Er bleken diverse verboden wapens in te zitten. De politie startte vervolgens een onderzoek naar het pakket en dat leidde tot de vondst van honderden wapens.

Dankzij de naam en het adres op het onderschepte pakket, was het snel duidelijk voor wie deze bestemd was. De Amsterdamse politie nam de zaak van de douane over en deed verder onderzoek. Bij een doorzoeking van de woning van de desbetreffende ontvanger stuitte agenten op zo’n 400 wapens, waaronder pepperspray, boksbeugels en stroomstootwapens. Een 17-jarige jongen uit Amsterdam is aangehouden voor verboden wapenbezit.