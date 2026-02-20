CBS: Investeringen met bijna 3 procent gekrompen in december

In december 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS vrijdag.

Defensiemateriaal

Er is vooral minder geïnvesteerd in overig wegvervoer zoals vrachtauto’s, opleggers, busjes en in vliegtuigen. De investeringen in personenauto’s, gebouwen, machines waaronder defensiematerieel en infrastructuur waren echter groter dan in december 2024.

Omstandigheden investeringen in februari minder ongunstig

In februari waren de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in december. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie steeg, de jaar-op-jaarstijging van de export goederen groter was en het oordeel over de orderpositie minder negatief was.