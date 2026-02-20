OM eist 240 uur taakstraf en jaar rijontzegging tegen chauffeur vuilnisauto na dodelijk ongeval

Donderdag heeft de officier van justitie een taakstraf van 240 uur en een jaar rijontzegging geëist tegen de chauffeur van de vuilnisauto die in oktober 2024 een ongeval veroorzaakte op de Passeerdersgracht in het centrum van Amsterdam waarbij een 69-jarige Amerikaanse vrouw om het leven kwam.

Tegen de rijrichting in gereden

De verdachte was op 24 oktober 2024 als chauffeur aan het werk op de vuilniswagen. Hij reed op de Prinsengracht en wilde via de Passeerdersgracht naar het Raamplein rijden. Omdat op de reguliere rijrichting een wegopbreking was, besloot hij tegen de rijrichting in te rijden. Toen hij rechtsaf sloeg heeft hij in de visie van het Openbaar Ministerie (OM) niet gezien dat een vrouw deze straat op dat moment rechtdoor aan het oversteken was. Bij de aanrijding die volgde is de vrouw overleden.

Ontheffing niet geldig

De chauffeur meende een ontheffing te hebben om tegen de rijrichting in te rijden. Naar aanleiding van de verklaring van de chauffeur hierover is onderzoek gedaan naar deze ontheffing. Hieruit blijkt dat de ontheffing alleen gebruikt mag worden voor het werk waarvoor de ontheffing is aangevraagd én voor het oplossen van noodsituaties. In de visie van het OM geldt een wegopbreking niet als noodsituatie en was de ontheffing in dit geval dan ook niet geldig.

'Langere tijd van onoplettendheid'

Naar het standpunt van het OM heeft de verdachte onvoldoende opgelet of de weg vrij was. Hij heeft het slachtoffer niet gezien terwijl zij beiden in dezelfde richting gingen, hij haar voorbij is gereden en zij zich de hele tijd in zijn zichtvelden, natuurlijk dan wel via camera’s of spiegels, heeft bevonden. Daarmee was er sprake van een langere tijd van onoplettendheid. Verdachte heeft haar kunnen zien en had haar moeten zien.

Oproep aan werkgevers

De officier noemde het bewonderenswaardig hoe de verdachte en de man van de overleden vrouw met elkaar in contact zijn geweest. De nabestaande hoopt dat er geleerd wordt uit dit ongeval zodat dit niet nogmaals zal gebeuren. Daarmee is dat ook een oproep aan werkgevers om beroepschauffeurs serieus te nemen als zij zich uitspreken over onveilige verkeerssituaties. Buiten de eigen verantwoordelijkheid van chauffeurs is het ook de verantwoordelijkheid van werkgevers om hun chauffeurs voldoende op de hoogte te brengen van de regels of in dit geval ontheffingen die wel of niet gelden en hoe te handelen bij dergelijke verkeerssituaties zodat de veiligheid gegarandeerd blijft.

'Geen straf is onjuist signaal'

Het OM deelt de oproep om na te denken wat anders en beter kan. Buiten dat signaal is het echter ook zo dat verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het ongeval en dat een straf passend is. Geen straf is wat betreft het OM geen juist signaal. Van een beroepschauffeur van een groot en zwaar transportmiddel als een vuilniswagen mag verwacht worden dat hij zich bewust is van het gevaar dat het rijden op een vuilniswagen met zich mee brengt. De officier in haar requisitoir: “Verdachte is hierin tekort geschoten en het OM is van mening dat gesproken kan worden van verwijtbaar gedragingen en tekortkomingen en daarmee van aanmerkelijke schuld.”