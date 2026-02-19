Verdachte aangehouden voor zedenmisdrijf in park in Rijen in 2018

De politie heeft maandag 16 februari 2026 een man aangehouden op verdenking van een ernstig zedenmisdrijf gepleegd in 2018. Dit meldt de politie donderdag.

Fors geweld gebruikt

Op 9 mei 2018 vond in de avond een ernstig zedendelict plaats in een park in Rijen, waarbij de verdachte fors geweld heeft gebruikt. Omdat het onderzoek uiteindelijk niet tot een aanhouding heeft geleid, is het onderzoek begin 2026 aangemerkt als cold case en overgedragen naar het coldcaseteam van de politie ZWB.

DNA-match

'Vlak na deze overdracht kreeg de politie bericht dat er een DNA-match zou zijn met betrekking tot deze zaak. Het coldcaseteam heeft in nauwe samenwerking met team zeden de verdachte opgespoord en met het lokale basisteam is de verdachte op maandag 16 februari 2026 aangehouden. De verdachte zit op dit moment vast. Het betreft een thans 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats', aldus de politie.

Voorgeleiding

De verdachte is vandaag voorgeleid voor de Rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij 14 dagen langer vast moet blijven zitten.