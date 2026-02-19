Masseur vrijgesproken van ontucht na masseren borsten van vrouw

De rechtbank Oost-Brabant heeft een masseur uit de gemeente ’s-Hertogenbosch vrijgesproken van ontucht met een cliënte. 'Hij raakte tijdens een massage haar borsten aan, maar er zijn geen aanwijzingen dat de man een seksuele bedoeling had', zo meldt de rechtbank donderdag.

'Gebruikelijk bij full body massage'

De vrouw kocht online een tegoedbon voor een massage en maakte in januari 2023 een afspraak bij de masseur. Tijdens de behandeling raakte de man de borsten van de vrouw aan terwijl zij hiervoor geen toestemming gaf. Volgens de officier van justitie is er sprake van ontucht. De masseur erkent dat hij de ruimte tussen de borsten en de borstspier van de vrouw heeft gemasseerd, maar stelt dat dit bij een full body massage gebruikelijk is.

'Onprofessioneel gehandeld'

Op basis van de verklaringen van de masseur, krijgt de rechtbank de indruk dat hij tijdens de massage onprofessioneel handelde en tekort schoot in de communicatie met zijn cliënte. Hij lichtte tijdens de massage nauwelijks toe welke handelingen hij op welke lichaamsdelen ging verrichten, dekte de borsten van de vrouw niet af met een handdoek en toetste tijdens de massage slechts in algemene bewoordingen hoe de vrouw de massagebehandeling ervoer.

Ongemakkelijk gevoel

Ook vroeg de man geen expliciete toestemming voordat hij de borsten van de vrouw aanraakte. De rechtbank begrijpt dat zij hier een ongemakkelijk gevoel aan overhield en dat het voor haar een vervelende ervaring was. Dat is echter nog niet voldoende om tot een strafbaar feit als ontucht te komen.

Geen bewijs voor seksuele intenties

De rechtbank is er niet van overtuigd dat de verdachte seksuele bedoelingen had bij het masseren van de borstspier en/of borststreek van de vrouw. Het is niet uit te sluiten dat hij de behoeften dan wel de grenzen van de vrouw verkeerd heeft ingeschat door ervan uit te gaan dat zij dit op prijs stelde als onderdeel van de ontspanningsmassage. Dat de verdachte autisme heeft kan hiervoor een verklaring zijn. Uit het strafdossier komen verder geen aanwijzingen naar voren dat hij wel een seksuele bedoeling had. Gelet hierop kan niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat sprake is geweest van ontucht. De rechtbank spreekt hem dan ook vrij van dit verwijt.