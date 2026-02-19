Intensievere samenwerking tussen België en Nederland op spoorgebied

Nederland en België gaan intensiever samenwerken op spoorgebied. 'Doel is om te zorgen voor een versnelling op een reeks spoordossiers, zoals de 3RX-verbinding, een railgoederenverbinding tussen Gent en Terneuzen en het ontwikkelen van verbindingen tussen België en Noord-Brabant de zogenaamde Brainport Eindhoven-Brussel', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag.

Gezamenlijke verklaring ondertekend

Minister Jean-Luc Crucke (Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, namens België) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat, namens Nederland) ondertekenden hierover in Antwerpen een gezamenlijke verklaring.

Bereikbaarheid, veiligheid en militaire mobiliteit

'Nieuwe uitdagingen in een snel veranderende wereld vragen om snelle actie, aldus de ondertekenaars. De gezamenlijke verklaring stelt dat de geopolitieke en -economische verhoudingen snel veranderen. Dat vraagt om meer samenwerking op het gebied van onder meer bereikbaarheid, veiligheid en militaire mobiliteit', aldus het ministerie.

Obstakels verwijderen

België en Nederland werken al samen bij het versterken van de grensoverschrijdende verbindingen. Het is nu zaak om het potentieel dat er zit in de samenwerking tussen beide landen verder te ontwikkelen en alle obstakels die er nog zijn te verwijderen. Daarom willen beide partijen die samenwerking intensiveren en van een nieuwe impuls voorzien. Zo kunnen uitdagingen effectiever worden opgepakt.