Geen verband politieoptreden en overlijden arrestant in Groningen in 2025

Op 12 maart 2025 werd een man ingesloten in een cellencomplex in Groningen. Daar is hij onwel geworden, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis is hij acht dagen later overleden. 'Naar de gang van zaken heeft de Rijksrecherche een feitenonderzoek gedaan', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

'Geen verband'

Op basis van dat onderzoek concludeert de officier van justitie dat er geen verband is tussen het optreden van de politie in het cellencomplex en het overlijden van de man.

Forensisch-pathologisch onderzoek

'Uit een uitgevoerd forensisch-pathologisch onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie aan verdovende middelen in zijn lichaam in combinatie met onderliggend lijden de man fataal is geworden', aldus het OM. Dat betekent dat de officier van justitie geen reden ziet om vervolging in te stellen tegen de betrokkenen politieambtenaren.