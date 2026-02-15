Man 14 dagen langer vast op verdenking stichten meerdere branden in Stadskanaal

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat een 34-jarige man uit Stadskanaal veertien dagen langer vast moet blijven zitten. 'De man is deze week aangehouden door de politie omdat hij wordt verdacht van het stichten van branden in zijn woonplaats', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

'Onderzoek nog in volle gang'

In 2024 en 2025 zijn er meerdere branden geweest in Stadskanaal. Het onderzoek naar die branden is nog in volle gang. Daarom kan het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland op dit moment nog geen uitspraken doen over bij hoeveel branden de verdachte mogelijk betrokken kan zijn.