Brand verwoest woonboerderij in Zeijerveld (DR)

In een vrijstaande woning aan de Minister Cremerstraat in Zeijerveld is zaterdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. De rookwolken waren vanaf grote afstand zichtbaar.

Meerdere eenheden

Meerdere brandweereenheden waren bezig met het blussen van de brand. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit het dak. Verschillende brandweerkorpsen uit de omgeving werden opgeroepen om de brand te blussen.

Geen gewonden

Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De woning moet ondanks de bluswerkzaamheden als verloren worden beschouwd. In allerijl werden nog wat kunstwerken zoals schilderijen uit de woonboerderij gehaald.