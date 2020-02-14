zaterdag, 14. februari 2026 - 20:04 Update: 14-02-2026 20:49
Brand verwoest stacaravan in Drentse Schoonloo
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Schoonloo
Op een recreatiecentrum aan de Westdorperstraat in Schoonloo is in de nacht van donderdag op vrijdag een stacaravan door brand verwoest.
Caravan verwoest overslag voorkomen
De brandweer van Borger slaagde erin verdere uitbreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat er maar weinig overbleef van de stacaravan. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.