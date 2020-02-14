Man aangehouden voor seksueel afpersen man

De politie van Oost-Nederland heeft dinsdag 10 februari een man van 32 jaar uit Weesp aangehouden op verdenking van seksuele afpersing van een man van 59 jaar uit de gemeente Lingewaard. 'Deze afpersing wordt ook wel sextortion genoemd. Door te dreigen intieme beelden openbaar te maken, wist de verdachte ruim vierduizend euro buit te maken bij de man', zo laat de politie weten.

Sextortion

De verdachte legde contact met het slachtoffer via een datingapp voor mannen, waarna het contact zich verplaatste naar Whatsapp. Daar wisselden ze seksueel getint beeldmateriaal uit met elkaar. Toen het slachtoffer aangaf geen contact meer te willen, begon de verdachte te dreigen de beelden openbaar te maken of thuis langs te komen bij het slachtoffer. Om dit te voorkomen moest het slachtoffer betalingen doen.

Onderzoek gaat verder

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar bureau. Op dit moment zit hij niet vast, maar hij blijft wel verdachte van het plegen van sextortion. Het onderzoek is in volle gang.

Mannelijke slachtoffers

Sextortion is een fenomeen dat valt onder de parapluterm “online seksueel geweld”. Daders spelen hierbij in op angst en schaamte bij het slachtoffer. Het motief voor sextortion kan van financiële of seksuele aard zijn. Mannen worden vaak slachtoffer van sextortion dat gepleegd wordt met een financieel motief. Deze mannelijke slachtoffers worden vaak benaderd op datingapps voor mannen.

Roze in Blauw

Vanwege angst en schaamte, vinden veel slachtoffers van sextortion het moeilijk om aangifte te doen. Toch roept de politie op om wel aangifte te doen, want deze kunnen daadwerkelijk leiden tot aanhoudingen. Slachtoffers van sextortion die zich identificeren als LHBTIQ+, hebben de mogelijkheid voor ondersteuning contact op te nemen met Roze in Blauw.

Affiniteit met LHBTIQ+ thema’s

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie. Politiemedewerkers van Roze in Blauw hebben affiniteit met LHBTIQ+ thema’s. Zij bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen slachtoffers. Contact opnemen met Roze in Blauw kan door te bellen met 088-1691234 of door te mailen naar RozeinBlauw@politie.nl.