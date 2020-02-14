CNV-analyse op plannen nieuwe kabinet: WW-gerechtigde levert tot 66.000 euro in

Wie 2 jaar werkloos is, levert tot 66.000 euro in door de maatregelen van het nieuwe kabinet. 'Dat komt door de verlaging van het maximum dagloon met 20% en de halvering van de WW-duur van 24 naar 12 maanden', zo meldt het CNV zaterdag na analyse van de kabinetsplannen.

'Kaalslag'

‘Onze cijfers tonen de kaalslag aan die dit nieuwe kabinet aanricht. Mensen leveren tot meer dan een halve ton aan uitkering in. De premie blijft echter hetzelfde. Dit is een ongekend grote greep uit werknemersrechten,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Analyse

CNV gaat bij de berekening uit van een uitkering gebaseerd op het huidige maximum dagloon: 6.617 euro bruto. Nu het nieuwe kabinet dit met 20% verlaagt, kom je uit op 5.293 euro bruto. Op dit moment ontvang je 24 maanden WW, wat omgerekend 111.834 euro aan uitkering is. Straks ontvang je nog maar 12 maanden WW én een lager bedrag. Het maximale bedrag aan WW-uitkering dat je dan kunt ontvangen is 45.528 euro bruto. In totaal lever je dus 66.307 euro bruto in door deze twee kabinetsmaatregelen.

Tienduizenden euro’s inleveren

Fortuin: ‘Deze berekening geldt voor mensen die het maximum dagloon of hoger verdienen (ruim 6.600 euro bruto per maand). Wie minder verdient, levert minder in maar ook voor midden- en lagere inkomens scheelt dit al gauw 10.000 tot 50.000 euro door de WW-duur verkorting. Een forse aderlating dus. Met name oudere werknemers worden hierdoor geraakt. Zij vinden vaak moeilijker een baan door leeftijdsdiscriminatie. Door de duurverkorting belanden zij veel eerder in de bijstand of moeten hun huis opeten.'

Jongeren: nauwelijks meer WW

Het nieuwe kabinet maakt niet alleen de WW korter maar vertraagt ook de opbouw van de WW. Dat zorgt ervoor dat jongeren nauwelijks meer WW opbouwen. Je moet straks 24 jaar achtereen hebben gewerkt om 1 jaar WW te ontvangen. ‘Waar oudere werknemers straks geld mislopen, krijgen jongeren nauwelijks meer WW.'

CNV: schrap deze maatregelen

CNV roept het nieuwe kabinet op om dit hele pakket aan maatregelen te schrappen. ‘Deze maatregelen pakken keihard uit voor mensen. Feitelijk kleedt het kabinet de volledige bescherming van werklozen uit. En het vreemde is: we blijven dezelfde premie betalen. Voor veel lagere en kortere uitkeringsrechten. Feitelijk wordt de WW-pot daarmee dus gebruikt voor andere doeleinden.’