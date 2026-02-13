Politie maakt einde aan bezettingsactie Greenpeace tegen Lelystad Airport

De actie van Greenpeace Nederland op Lelystad Airport is voorbij. 'De politie heeft rond 19.00 uur vrijdagavond een einde gemaakt aan de bezetting van het hoofdgebouw van de luchthaven', zo meldt Greenpeace vrijdagavond.

Geen aanhoudingen

'De 15 actievoerders zijn via de voordeur van het gebouw naar buiten gekomen zonder aanhoudingen. Sinds donderdagochtend 07.00 uur was een groep van zo’n twintig actievoerders in het gebouw aanwezig. Door de actie, die in totaal 36 uur heeft geduurd, werd het vliegverkeer stilgelegd door de autoriteiten. Greenpeace is zeer tevreden over het verloop', aldus Greenpeace. “We hebben ons punt gemaakt, zet een streep door Lelystad Airport. We zijn trots op de actievoerders die het zo lang hebben volgehouden, ” aldus Wouter Lemm, klimaatexpert bij Greenpeace.

Burgerluchtvaart

De activisten hebben het hoofdgebouw schoon achtergelaten. De vreedzame actie volgde op het voornemen van de aanstaande minderheidscoalitie om de luchthaven te openen voor burgerluchtvaart. Lemm: “Wij zullen niet rusten tot dit vliegveld definitief van de baan is. Dus nu is deze actie voorbij, maar we sluiten niet uit dat we terugkomen. De natuur, het klimaat en ook heel veel mensen in de wijde omtrek krijgen hier last van en zitten helemaal niet te wachten op dit vliegveld. We zijn strijdbaar en geven niet op.”

Steun

De actievoerders voelden zich ontzettend gesteund de afgelopen dagen. Er was veel bezoek om hen een hart onder de riem te steken. Van omwonenden-groepen als Red de Veluwe en Hoog over Hattem tot de buren van het vliegveld die spontaan soep kwamen brengen. “Dat was hartverwarmend”, aldus Lemm. “En het maakt ook duidelijk dat het verzet tegen het openen van Lelystad veel breder is dan alleen Greenpeace. Samen staan we sterk.” Een petitie om Lelystad Airport niet te openen is in korte tijd bijna dertigduizend keer ondertekend.