Explosie bij twee woningen in Lelystad

De eerste explosie vond plaats bij een woning aan de Delta in Lelystad. Dit vond plaats in de nacht van 1 op 2 februari om 01:20 uur.

Bij een woning aan de Galjoen in Lelystad vond om 02:35 uur een explosie plaats. De voorkant van de woning raakte beschadigd. Bij geen van de aanslagen raakte iemand gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de explosies.