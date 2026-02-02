maandag, 2. februari 2026 - 16:36 Update: 02-02-2026 16:39
Explosie bij twee woningen in Lelystad
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Lelystad
In Lelystad hebben bij twee verschillende woningen een explosie voorgedaan, zo meldt de politie.
De eerste explosie vond plaats bij een woning aan de Delta in Lelystad. Dit vond plaats in de nacht van 1 op 2 februari om 01:20 uur.
Bij een woning aan de Galjoen in Lelystad vond om 02:35 uur een explosie plaats. De voorkant van de woning raakte beschadigd. Bij geen van de aanslagen raakte iemand gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de explosies.