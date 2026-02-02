Anti-drone radars op vierwiel-aangedreven voertuigen

maandag, 2. februari 2026 - 18:41 Update: 02-02-2026 18:45
Op tientallen Ford 4x4 voertuigen worden vanaf vandaag geavanceerde radarsystemen gemonteerd waarmee defensielocaties beter zijn te bewaken. De radars waarschuwen vroegtijdig voor naderende drones. Ook valt sneller te reageren in het geval van ongewenste indringers.
De systemen kunnen vogels en andere bewegende objecten onderscheiden van drones.
Defensie bestelde vorig jaar diverse radars en ontving in november de eerste exemplaren. De laatste systemen zijn naar verwachting voor het eind van het jaar geleverd.
