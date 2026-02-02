Celstraf na overhalen van anderen, onder wie 16-jarige jongen, om iemand in been te schieten

De rechtbank Den Haag heeft een 27-jarige verdachte veroordeeld nadat hij anderen, onder wie een minderjarige, de opdracht gaf om tegen betaling een onbekend gebleven persoon in zijn been te schieten. De bedoeling was dat de opdracht in de nacht van 3 op 4 februari 2025 zou worden voltooid in Rotterdam, maar door een surveillance van de politie werd de poging gestaakt. De rechtbank oordeelt dat de verdachte een aansturende rol heeft gehad en legt hem een celstraf op van 6 jaar.

Uit de verklaringen van een destijds 15-jarige jongen blijkt dat hij samen met een toen 16-jarige jongen over straat liep, toen zij werden benaderd door de verdachte om voor 2000 euro een onbekend gebleven persoon in zijn been te schieten. De 16-jarige jongen heeft deze opdracht aangenomen, terwijl de ander naar eigen zeggen fungeerde als doorgeefluik tussen die jongen en de verdachte. Zo stuurde hij berichten van de verdachte aan de 16-jarige jongen door. De 16-jarige jongen kreeg van de verdachte een vuurwapen en reed in de bewuste nacht samen met een door de verdachte geregelde chauffeur die daar 3000 euro mee zou verdienen van Den Haag naar Rotterdam. De verdachte stond in die nacht in contact met de chauffeur en de 15-jarige jongen.

Toen bleek dat de aanslag niet kon doorgaan vanwege een surveillance van de politie, liet de verdachte via Snapchat weten dat de 16-jarige jongen problemen had veroorzaakt. Ook was hij boos omdat de jongen het pistool nog bij zich had.

De rechtbank vindt de verklaringen van de destijds 15-jarige jongen betrouwbaar. Bovendien zijn er andere bewijsmiddelen die zijn verklaringen ondersteunen, zoals de verklaring van de bestuurder van de auto, telefoongegevens van de verdachte en andere onderzoeksresultaten.

Oordeel rechtbank



De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot uitlokking van drie jonge mannen om met voorbedachte raad iemand zwaar te mishandelen. De verdachte heeft hun instructies en een vuurwapen gegeven en geldbedragen in het vooruitzicht gesteld. Zodoende heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan criminele uitbuiting van de 16-jarige jongen. De verdachte was veel ouder dan de nog jonge jongen. Ook had hij ervaring en aanzien in het criminele milieu en probeerde hij de jongen onder controle te houden door hem te bedreigen. De verdachte zette hem onder grote druk en probeerde zelf buiten beeld te blijven. De rechtbank rekent hem dit zwaar aan.

De 16-jarige jongen is later om het leven gekomen nadat hij zwaar gewond was aangetroffen op een toilet op een middelbare school. De precieze feiten zijn niet bekend, maar het lijkt erop dat hij zichzelf per ongeluk met het bij hem aangetroffen wapen heeft geschoten. Er is echter geen aanwijzing dat de verdachte zelf direct invloed heeft gehad op wat er op dat moment is gebeurd. Dit heeft daarom geen rol gespeeld bij het bepalen van de strafmaat.

Alles afwegende vindt de rechtbank een celstraf van 6 jaar passend en geboden.