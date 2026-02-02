Douane vindt 463 kilo tussen de mango's verstopte cocaïne in container

Afgelopen zondag 1 februari is tijdens een Douanecontrole een partij van 463 kilo cocaïne ontdekt in een koelcontainer met mango’s. 'De container was afkomstig uit Peru en kwam via Panama naar Rotterdam', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Mango's

De container met mango’s was onderweg naar een bedrijf in Moerdijk om daarna getransporteerd te worden naar de eindbestemming in Duitsland. 'Tijdens de controle troffen de douaniers 14 balen aan achter de containerdeuren. In deze balen zaten in totaal 463 pakketten met cocaïne. De bedrijven uit Moerdijk en Duitsland lijken niets met de smokkel te maken te hebben', aldus het OM.

Drugs vernietigd

Het HARC-team, een inmiddels 30 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.