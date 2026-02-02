Politie: Voorkom een boete: zorg dat je fatbike aan de regels voldoet

De politie in Oosterhout heeft op maandag 2 februari 2026 een uitgebreide controle gehouden op de Slotlaan. 'De controle was gericht op het gebruik van fatbikes. Tijdens de actie werden 51 fatbikes geïnspecteerd', zo meldt de politie maandag.

Bekeuring voor niet werkende remmen

Er werden verschillende aspecten gecontroleerd, waaronder de staat van de remmen. Drie voertuigen kregen een bekeuring voor slecht of niet werkende remmen. Goed functionerende remmen zijn essentieel voor de veiligheid, vooral in druk verkeer. Fietsers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun fiets.

Snelheid

Een ander belangrijk punt was de snelheid. Volgens de wet mag de trapondersteuning werken tot 25 km/u. Fietsen met een gashendel die zonder trappen sneller dan 6 km/u kunnen rijden, worden beschouwd als bromfiets en vallen daardoor onder strengere regels, zoals kentekenplicht, verzekering en helmplicht. Er werd één bekeuring uitgeschreven voor een opgevoerde fatbike. Ook kreeg een persoon een boete voor het rijden met een elektrische step op de openbare weg. Dit is namelijk in strijd met de Nederlandse wetgeving.

Vergroten verkeersveiligheid

De politie benadrukt het belang van veilig en verantwoord gebruik van gemotoriseerde voertuigen, waaronder fatbikes en elektrische steps. 'We roepen iedereen op om zich bewust te zijn van de verkeersregels en zo bij te dragen aan de veiligheid van zowel jezelf als andere weggebruikers', aldus de politie.