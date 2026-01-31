Woningen ontruimd na vondst explosief materiaal in brandend appartement

Bij een brand in een appartementencomplex in Waalwijk zijn uit voorzorg 12 omliggende woningen ontruimd. 'Dat gebeurde nadat in het brandende appartement explosief materiaal werd aangetroffen', zo meldt de politie zaterdag.

Explosief in branden appartement gevonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag brak rond 01.00 uur brand uit in een van de woningen aan het Diederikhof in Waalwijk. 'De toegesnelde brandweer vond binnen in het appartement explosief materiaal', aldus de politie

'Knutselen'

Het vermoedde ontstond dat de twee aanwezige personen met het explosiever materiaal aan het knutselen waren. Daarom werden zij door de politie aangehouden. Een van deze mannen, beiden 24 jaar oud, betreft de bewoner. Uit voorzorg werden de bewoners uit alle omliggende appartementen geëvacueerd.

EOD

Ook kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) om het explosief materiaal verder te onderzoeken en veilig af te voeren. Rond 11.30 uur was deze dienst klaar is met hun werk konden alle bewoners weer terug naar huis. Het betreffende appartement is verzegeld en Forensisch Rechercheurs zullen later het onderzoek vervolgen. De aangehouden mannen worden verdacht van brandstichting.