Vrouw (50) overleden na frontale botsing op N231 bij Nieuwveen

Bij een ongeval tussen een personenauto en een vrachtwagen is vrijdagochtend een 50-jarige vrouw overleden. 'Het ongeval vond plaats op de N231 ter hoogte van Nieuwveen', zo meldt de politie vandaag.

Aanrijding vrachtwagen en personenauto

Vrijdagochtend rond 08.10 uur kwam er een melding binnen dat een personenauto en een vrachtwagen frontaal op elkaar waren gebotst op de N231 bij Nieuwveen. 'De weg werd in beide richtingen afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Helaas overleed de 50-jarige bestuurster van de personenauto ter plaatse. Team Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar het ongeval', aldus de politie.