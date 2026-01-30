Drie nieuwe middelgrote havensleepboten voor marine in Den Helder

De havendienst van de Koninklijke Marine in Den Helder krijgt volgend jaar 3 nieuwe middelgrote havensleepboten tot zijn beschikking. Scheepswerf Neptune Marine gaat de boten leveren. Het contract is gisteren ondertekend.

Havendienst

De nieuwe vaartuigen voeren sleepactiviteiten uit voor de marine. De slepers ondersteunen ook bij de brandstofvoorziening en het bestrijden van calamiteiten. De havendienst is verantwoordelijk voor het af- en ontmeren van marineschepen.

Moderne vloot

De nieuwe havensleepboten vervangen de huidige Breezand & Lingeklasse sleepboten. Eerder werden de Noordzee- en Bolderklasse geïntroduceerd. Met de komst van de nieuwe boten heeft de havendienst een volledig moderne vloot.

Contract getekend

Het Commando Materieel en IT en Neptune Marine hebben het contract voor de levering getekend. Het bevat ook 2 twee jaar onderhoud.