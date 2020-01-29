Nepagenten aangehouden

Woensdag, aan het einde van de middag, zijn drie nepagenten aangehouden. Zij probeerden een 69-jarige inwoner van Hippolytushoef te bewegen zijn waardevolle spullen af te geven.

Met het ondertussen overbekende verhaal, dat de politie die veilig wilde stellen, om te voorkomen dat ze gestolen zouden worden. De melder was echter heel alert en informeerde mensen in zijn omgeving, die de politie belden. Toen de nepagent aan de deur verscheen kon zij worden ingerekend door echte dienders, die inmiddels bij het slachtoffer binnen zaten. De verdachte is een 23-jarige vrouw uit Amsterdam.

Niet veel later werd op de A7 een voertuig staande gehouden, dat eerder al in Hippolytushoef was gezien. Daarin zaten twee mannen van 27 en 46 jaar, uit Zuid-Holland. Zij worden verdacht van betrokkenheid bi deze oplichting en zijn ook aangehouden.