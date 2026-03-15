Digitale zorg stabiel in gebruik, artsen gebruiken steeds meer videobellen en AI

Ongeveer evenveel zorgverleners en zorggebruikers maakten in 2025 gebruik van digitale zorg als in 2024. Dit blijkt uit de nieuwste Monitor Digitale Zorg van het National eHealth Living Lab van onder andere het LUMC, RIVM en Nivel.

Videobellen en gebruik AI

Sommige toepassingen werden wel vaker gebruikt: meer huisartsen en artsen in het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld gaan videobellen en AI gaan gebruiken, zoals voor spraakgestuurd rapporteren. 'Onder zorggebruikers valt op dat het gebruik van patiëntportalen en vormen van zelfhulp, zoals behandelingen voor mentale klachten is gestegen', aldus het LUMC.

Persoonlijke digitale omgeving patiënten

Bij andere toepassingen, zoals een persoonlijke gezondheidsomgeving, blijft het aantal gebruikers achter. Zowel zorgverleners als zorggebruikers geven ook aan dat er nog ruimte is om de zorg(processen) verder te digitaliseren, zoals voor informatievoorziening en het (door)verwijzen van patiënten. Onder medisch specialisten en verpleegkundigen is bij bijna alle zorgprocessen een (sterke) stijging (gemiddeld 21 procent erbij) te zien in de mate waarin zij deze digitaal hebben aangeboden. Bij huisartsen en sociaal geneeskundigen is dit minder het geval.

Oog houden voor toegankelijkheid digitale zorg

Bij het meer toepassen van digitale zorg, is het belangrijk om oog te houden voor de toegankelijkheid van digitale zorg. Dit geldt vooral voor mensen met basisonderwijs of vmbo als hoogst afgeronde opleiding, en voor ouderen. Zij gebruiken digitale zorg minder vergeleken met jongeren en mensen met een hbo of universitaire opleiding. Deze verschillen zijn niet kleiner geworden sinds 2021. Het is waardevol om hen te betrekken bij de verdere opschaling van digitale zorg, om zo nog beter aan te sluiten bij hun vaardigheden, wensen en behoeftes.

Ervaringen van impact vergelijkbaar

De impact van digitale zorg op de maatschappij geeft een vergelijkbaar beeld vergeleken met vorig jaar. Zo zijn zorgverleners vooral positief over de invloed van digitale zorg op de toegankelijkheid van zorg en regie van de patiënt. Zorggebruikers waarderen vooral de kwaliteit van zorg en het contactgemak. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die meespelen bij succesvol gebruik, is vervolgonderzoek nodig.

Monitor Digitale Zorg

Het RIVM voert de Monitor Digitale Zorg samen met het National eHealth Living Lab (NeLL) binnen het LUMC, Nivel en uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2027 volgt een nieuw rapport. Daarin wordt onder andere de impact en het gebruik bij zorggebruikers bekeken in het licht van gezondheidsvaardigheden.