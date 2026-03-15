Start broedseizoen: bescherm de jonkies, houd hond aan de lijn en blijf op de paden

Het broedseizoen is begonnen. Tussen maart en juli worden in natuurgebieden veel jonge dieren geboren. 'Natuurorganisaties vragen daarom wandelaars, hondeneigenaren en andere bezoekers om deze kwetsbare dieren en hun ‘jonkies’ deze periode voldoende rust en ruimte te geven', zo meldt de provincie Noord-Holland vandaag.

Nesten bouwen

Vanaf het vroege voorjaar zoeken veel dieren een partner, bouwen ze nesten, leggen ze eieren en krijgen ze jongen. Vogels en wilde dieren zijn tijdens deze periode met hun jongen dan ook extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. Met de campagne ‘Bescherm de jonkies’ vragen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL bezoekers om extra rekening te houden met de natuur en de dieren die daar leven.

Broedende dieren

'Natuurgebieden bieden de inwoners van Noord-Holland ruimte voor ontspanning. Het is belangrijk dat wandelaars en waterrecreanten geen overlast veroorzaken voor broedende dieren. De provincie wil kwetsbare jonge dieren beschermen en steunt daarom deze campagne', aldus de provincie Noord-Holland.

Honden aan de lijn

Zo worden hondeneigenaren opgeroepen om hun hond aan de lijn te houden. Veel wilde dieren zien de hond namelijk als roofdier en kunnen in paniek raken. Bovendien worden jonge dieren die de geur van een hond hebben gekregen soms door hun ouders niet meer herkend en verlaten.

Blijf op de paden

Verder is het belangrijk dat wandelaars en fietsers op de paden blijven. Waterrecreanten en bootverkeer worden gevraagd om afstand te houden van oevers en zich te houden aan de toegestane vaarsnelheid, zodat rietvogels niet worden verstoord.

Blijf ook buiten het seizoen alert

Het broedseizoen loop van 15 maart tot 15 juli, maar voor sommige soorten begint het seizoen eerder of duurt het juist langer. Daarom is het volgens de natuurorganisaties belangrijk dat bezoekers ook buiten het broedseizoen alert zijn en verstoring voorkomen.