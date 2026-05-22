Gemeente Wijdemeren mag van rechter doorgaan met asielopvang Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren hoeft de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht niet te staken. 'De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag het verzoek van omwonenden afgewezen, omdat het maatschappelijk belang van tijdelijke asielopvang zwaarder weegt dan het belang van omwonenden', zo meldt de rechtbank Midden-Nederland vandaag.

Tijdelijke opvanglocatie

In maart 2026 heeft de minister van Asiel en Migratie in een brandbrief een klemmend beroep gedaan op alle gemeenten in Nederland om zo snel mogelijk acute spoedopvang te realiseren voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Wijdemeren in april gevraagd om het gemeentehuis in Loosdrecht daarvoor tijdelijk te gebruiken. De gemeente stemde hiermee in en besloot uiteindelijk 70 asielzoekers op te vangen tot uiterlijk 1 november 2026.

Omwonenden maken zich zorgen over mogelijke overlast en veiligheidsrisico’s en vroegen de gemeente om handhavend op te treden, omdat het opvangen van asielzoekers in het gemeentehuis in strijd is met het omgevingsplan. De gemeente wees dit af, waarna de omwonenden bezwaar maakten en naar de voorzieningenrechter zijn gestapt.

Zicht op vergunningverlening

Er is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor de opvang in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders wil daaraan meewerken en ziet nu geen ruimtelijke belemmeringen. De gemeenteraad is geïnformeerd en het is niet gebleken dat de raad het er niet mee eens is. De vergunning is nog niet verleend, maar de voorzieningenrechter vindt dat er wel concreet zicht is op het verkrijgen van de vergunning.

De gemeente heeft duidelijk gemaakt hoe alle belangen zijn afgewogen en waarom het belang van de opvang het zwaarst weegt. Het gaat om maximaal 6 maanden en om een beperkte groep van 70 asielzoekers. De maatschappelijke behoefte aan asielopvang is dringend en acuut en de nood is zo hoog dat de vergunning niet kan worden afgewacht.

Gebrek aan inspraak is voorstelbaar

De voorzieningenrechter begrijpt goed dat de omwonenden zich overvallen hebben gevoeld door het gebrek aan inspraak en communicatie. De burgemeester heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Van de overheid mag worden verwacht dat de regels worden nageleefd. Maar de voorzieningenrechter ziet ook dat het college van burgemeester en wethouders heeft geworsteld met de brandbrief van de minister en met het dringende verzoek van het COA, en juist duidelijkheid heeft willen geven over zijn intenties. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers, juist nu het tekort zo groot is en Wijdemeren nog geen opvang bood. Het is dan ook voorstelbaar dat de gemeente deze opvang op de kortst mogelijke tijd wilde realiseren en er was onvoldoende tijd om een vergunningprocedure te doorlopen.