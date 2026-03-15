Dode bij schietincident Amsterdam, politie zet TGO in

In Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag 15 maart rond 01.30 uur een schietincident plaatsgevonden. 'Daarbij is één persoon om het leven gekomen', zo meldt de politie vandaag.

Koningin Wilhelminaplein

Het slachtoffer werd op het Koningin Wilhelminaplein beschoten. 'Het Team Grootschalige Opsporing en de Forensische Opsporing doen onderzoek naar het incident', aldus de politie.

Identiteit slachtoffer

Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie op dit moment nog geen informatie delen. Dit gebeurt pas nadat de familie is geïnformeerd.

Getuigenoproep

De recherche is met klem op zoek naar getuigen van dit ernstige incident. Beschik je over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam van de politie graag met je in contact. Heb je daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Meld dit via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.