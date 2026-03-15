Eerste 1.000 Limburgers met kleine beurs krijgen gratis bibliotheeklidmaatschap

De Provincie Limburg zet een grote stap richting gelijke kansen voor iedereen. 'Inmiddels hebben meer dan 1.000 Limburgers met een kleine beurs een gratis bibliotheeklidmaatschap gekregen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van dit project', zo meldt de provincie Limburg.

Aanpak laaggeletterdheid

Het gratis lidmaatschap past in het beleid van de provincie om laaggeletterdheid aan te pakken en kansen van inwoners te vergroten. Met dit project krijgen Limburgers met een laag inkomen toegang tot (online) boeken, digitale informatie en ondersteuning bij het verbeteren van hun basisvaardigheden.

Gelijke kansen voor iedereen

Gedeputeerde Marc van Caldenberg spreekt van “een mijlpaal waar Limburg trots op mag zijn”. “Lezen, leren en meedoen in de samenleving zou nooit afhankelijk mogen zijn van de inhoud van je portemonnee. Met dit gratis lidmaatschap openen we letterlijk deuren voor mensen die dat het hardst nodig hebben.”

Ondersteuning

Dankzij het lidmaatschap kunnen mensen aan hun leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en digitale vaardigheden werken. Ook krijgen zij ondersteuning bij het gebruik van de bieb en haar diensten.

Start in 2025, uitbreiding in 2026

In 2025 begonnen drie gemeenten — Landgraaf, Venlo en Gennep — met het uitgeven van de gratis lidmaatschappen. In 2026 breidt de provincie het project uit naar alle Limburgse gemeenten met een eigen bibliotheekvoorziening.