Tweede helft aankomende week komt lentezon weer volop tevoorschijn

Komende woensdag en donderdag is het volop zonnig. 'Op veel plaatsen wordt het 15 tot 17 graden. De andere dagen van de week verlopen wat minder warm en vooral op maandag trekt nog een aantal buien over het land', zo meldt Weeronline vandaag.

Wisselvallige start werkweek met mogelijk onweer

De werkweek start wisselvallig met op maandag een aantal stevige buien. Het is veel vaker droog dan dat het regent, maar tijdens een bui kan het korte tijd flink plenzen en ook hagel en een klap onweer zijn mogelijk. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige, westenwind. Maandagavond start droog, maar in de loop van maandagavond en in de nacht naar dinsdag valt een beetje regen.

Volop zon in het midden van de week

Dinsdag start op veel plaatsen bewolkt en in de ochtend kan in het oosten regionaal nog een beetje regen vallen. De rest van de dag verloopt droog en vanuit het westen komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Het wordt 13 tot 15 graden. In Zuid-Nederland is lokaal 16 graden mogelijk.

Woensdag en donderdag: Terrasweer

'Woensdag en donderdag wordt het heerlijk terrasweer met volop zon. Op woensdag waait de wind uit het zuidoosten en wordt het 15 tot 18 graden met de hoogste maxima in Zuid-Nederland. Donderdag draait de wind naar het noordoosten en wordt het vooral in het noordelijk kustgebied aanmerkelijk minder warm met 12 tot 14 graden. In het zuiden kan het donderdagmiddag nog 17 graden worden', aldus Weeronline.

Wat lagere temperaturen aan het einde van de week

Vrijdag en volgend weekend wordt het 10 tot 14 graden. 's Nachts kan het kwik dan lokaal tot het vriespunt zakken. Er is wat meer bewolking dan op woensdag en donderdag, maar er blijft ruimte voor de zon en de neerslagkans blijft heel klein.