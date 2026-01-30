ACM start onderzoek naar Roblox in verband met risico’s minderjarigen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) opent een onderzoek naar gameplatform Roblox in verband met mogelijke risico’s die minderjarige gebruikers in de EU lopen op het platform. Dit meldt de ACM vrijdag.

Gameplatform bijzonder populair onder kinderen

'De ACM gaat onderzoeken of het gameplatform voldoende maatregelen neemt om minderjarigen op zijn dienst te beschermen', aldus de ACM. Roblox is een gameplatform dat bijzonder populair is onder kinderen en wereldwijd dagelijks tientallen miljoenen gebruikers telt.

Zorgen over gewelddadige of seksueel getinte spellen

Het platform komt regelmatig in het nieuws, bijvoorbeeld vanwege zorgen over gewelddadige of seksueel getinte spellen waaraan minderjarigen worden blootgesteld, berichten over kwaadwillenden die minderjarigen via het platform proberen te benaderen en de inzet van misleidende technieken (dark patterns) om aankopen te stimuleren. De ACM heeft ook meldingen hierover ontvangen en in de afgelopen maanden in het kader van een vooronderzoek informatie ingewonnen bij het platform. Daarin ziet de ACM voldoende aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar mogelijke overtredingen van de regels door Roblox.

Digital Services Act (DSA)

Het onderzoek richt zich op de maatregelen van het platform rond de bescherming van minderjarigen. Platforms moeten volgens de Digital Services Act (DSA) passende en evenredige maatregelen nemen om op hun dienst een hoog niveau van privacy, veiligheid en beveiliging voor minderjarigen te waarborgen. De ACM – die in Nederland toezicht houdt op de DSA en de bescherming van minderjarigen tegen online misbruik en misleiding als een van haar speerpunten heeft – gaat nu onderzoeken of Roblox dat doet.

Procedure

Hoe lang het proces gaat duren is op dit moment nog niet bekend. Dit hangt mede af van het verloop van het onderzoek. Gezien de aard en reikwijdte ervan wordt rekening gehouden met een onderzoeksperiode van ongeveer 12 maanden. Daarbij speelt ook mee dat de mogelijke schade, anders dan bij veel andere onderzoeken, niet uitsluitend financieel van aard is. De ACM kan tot de conclusie komen dat het platform zich aan de regels houdt. Als uit het onderzoek blijkt dat dit niet geval is, zal de ACM handhavend optreden. Bijvoorbeeld in de vorm van een bindende aanwijzing, boete of dwangsom. Gedurende de procedure doet de ACM geen uitspraken over de inhoud van het onderzoek.

Over de DSA

De DSA is een Europese verordening die begin 2024 in werking is getreden en die moet zorgen voor een betrouwbare, transparante en veilige online omgeving. Voor online platforms die toegankelijk zijn voor minderjarigen geldt dat zij maatregelen moeten nemen om minderjarigen te beschermen tegen illegale of schadelijke inhoud op hun dienst. Daarnaast bepaalt deze wet onder andere hoe online platforms moeten omgaan met meldingen over illegale inhoud. Zo moet het makkelijk zijn om een melding te doen en platforms moeten snel reageren en goed motiveren wat ze met de melding doen.