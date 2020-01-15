Politie waarschuwt met eigengemaakte nepwebsite voor ticketfraude

TicketBewust.nl, zo heet de nieuwe website van de politie waarop mensen kaartjes kunnen “bestellen” voor voetbalwedstrijden en muziekconcerten. 'In werkelijkheid gaat het om een nepwebshop om mensen te waarschuwen voor ticketfraude', zo meldt de politie donderdag.

Samenwerking met Fraudehelpdesk

'De website TicketBewust.nl is opgezet in samenwerking met de Fraudehelpdesk, Marktplaats en andere maatschappelijke partners. Bezoekers worden gelokt via advertenties op Marktplaats en zo doorgeleid naar de website, waar ‘exclusieve tickets’ worden aangeboden voor ‘uitverkochte concerten’ van bekende artiesten als Lady Gaga, Typhoon en Roxy Dekker', aldus de politie. Ook kun je er kaartjes “kopen” voor voetbalwedstrijden van Ajax. ‘Altijd de beste kaarten voor de scherpste prijs.’

Marktplaats-advertenties

Meer dan 300.000 keer zagen mensen tussen 30 oktober 2025 en 11 januari 2026 een advertentie van TicketBewust.nl langskomen op Marktplaats. Ruim 30.000 mensen klikten erop en bekeken de advertentie. 7402 keer werd er doorgeklikt naar de nepwebshop. 3432 keer probeerden mensen, ondanks de ingebouwde aanwijzingen dat het om een nepwebshop gaat, ook echt een kaartje te bestellen. Zij kwamen in plaats daarvan terecht op een politiepagina met tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van ticketfraude.

Veel gedupeerden

TicketBewust.nl is niet de eerste nepwebshop van de politie, die een jaar geleden ‘pakjedealsnu.nl’ lanceerde om mensen bewust te maken van de risico’s van aankoopfraude. ‘We hebben ons nu op ticketfraude gericht, omdat ook dit een groot probleem is’, zegt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijke Meldpunt Internet Oplichting (LMIO). ‘Jaarlijks ontvangen wij als politie zo’n 50.000 aangiftes van online oplichting; 10 procent daarvan heeft te maken met ticketfraude. En we weten dat veel mensen, zo’n 80 procent, in de praktijk geen aangifte van ticketfraude doen omdat het om relatief lage bedragen gaat. In werkelijkheid zijn er dus nog veel meer mensen die op deze manier worden opgelicht.’

Slimme oplichters

‘De nepwebsite is opgezet omdat we zien hoe slim en overtuigend oplichters te werk gaan’, vertelt Van der Linden. ‘Oplichters zijn gewiekst: dat ene felbegeerde kaartje lijkt ineens tóch beschikbaar. Je wilt snel toeslaan, en juist dát moment gebruiken zij om je op te lichten. We willen mensen niet misleiden, maar bewust maken. Want dit kan iedereen overkomen. Dat merken ook de entertainment en voetbalbranche. Zij moeten veel mensen teleurstellen, als blijkt dat hun entreekaartje vals is. Daarom werken zij mee aan deze bewustwordingscampagne.’

‘Te mooi om waar te zijn’

TicketBewust.nl gebruikt dezelfde trucs als echte nepwebshops. ‘De aanbiedingen op de site zijn te mooi om waar te zijn’, legt Van der Linden uit. ‘Zo “verkopen” we uitsluitend kaartjes voor uitverkochte concerten. Voor oplettende bezoekers zijn er ook andere verstopte aanwijzingen dat het om een nepwebshop gaat. Mensen kunnen bijvoorbeeld nummer van de Kamer van Koophandel of het adres checken. Die zijn van de politie. Zo zijn er meer zaken waarop je kunt checken of een site betrouwbaar is of niet.’