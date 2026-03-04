Politie ontmantelt groot cybercrimineel forum in wereldwijde actie

Het Team Cybercrime van de politie Amsterdam heeft, onder leiding van het Openbaar Ministerie en in nauwe samenwerking met Europol, de FBI en meerdere Europese opsporingsdiensten, een interventie gepleegd waarbij het forum Leakbase offline werd gehaald.

De gegevens van het forum werden door de politie veiliggesteld, zoals gebruiker accounts, openbare en privé berichten, kredietsysteem, en IP-logs. Op LeakBase werd voornamelijk gehandeld in gestolen data en is met in totaal 142.000 geregistreerde gebruikers een van de grootste cyber criminele fora.

Het Nederlandse onderzoek startte in 2023 en heeft geleid tot een internationale samenwerking met politiediensten uit tientallen landen. In het onderzoek kwamen wereldwijd verdachten en gebruikers in beeld. Ook werd duidelijk dat er een Amsterdamse server voor het platform is gebruikt, tegen welke de nodige maatregelen zijn genomen. Uit verder onderzoek moet nog blijken hoeveel gegevens van slachtoffers en bedrijven exact zijn aangetroffen. Tijdens actiedagen op 3 en 4 maart 2026 zijn er wereldwijd meer dan 100 gerichte acties, tegen 37 gebruikers geweest. Opsporingsdiensten zetten het onderzoek voort.

LeakBase fungeerde jarenlang als handelsplaats voor gestolen data. Criminelen deelden, kochten en verkochten er grote hoeveelheden datasets met gegevens zoals: e-mailadressen, wachtwoorden en andere persoonsgegevens. Dit soort platforms vormt de motor achter cybercriminaliteit. Gestolen persoonsgegevens worden keer op keer doorverkocht en misbruikt voor onder andere oplichting, phishing, bankhelpdeskfraude, ransomware en identiteitsmisbruik. Met een intern kredietsysteem en een reputatiemodel bouwden gebruikers onderling vertrouwen op, waardoor LeakBase kon blijven groeien.

Het ontmantelen van LeakBase betekent dan ook meer dan het sluiten van één website: het raakt aan een belangrijke schakel in de wereldwijde handel in gestolen data. Het verstoren van deze infrastructuur is cruciaal om de criminele keten te doorbreken.

De voormalige website toont nu een duidelijke politieboodschap: handel in gestolen data is strafbaar. Iedereen laat online sporen achter; niemand is onaantastbaar of onvindbaar. De politie neemt dit soort misdrijven zeer serieus en onderneemt actie tegen dit type criminaliteit.