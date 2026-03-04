Arbeidsproductiviteit transportsector afgelopen tien jaar niet gegroeid

In de transportsector vertraagde de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit de afgelopen tien jaar zo sterk dat deze zelfs daalde. Dit meldt het CBS woensdag.

Nog wel altijd hoger dan die van vergelijkbare landen

De arbeidsproductiviteit van de Nederlandse transportsector ligt nog wel altijd hoger dan die van vergelijkbare landen. De laatste tien jaar is de arbeidsproductiviteit van de transportsector gestagneerd. Internationaal gezien is de arbeidsproductiviteit van de Nederlandse transportsector hoog. De arbeidsproductiviteit van de luchtvaart is nog niet hersteld van de coronapandemie', aldus het CBS.

Arbeidsproductiviteit 'belangrijke aanjager van welvaart'

De arbeidsproductiviteit van de gehele economie groeide nog wel sinds 2014. Tussen 1995 en 2014 steeg de arbeidsproductiviteit in de transportsector, waaronder post- en koeriers, luchtvaart en binnenvaart, juist harder dan in de gehele Nederlandse economie. Arbeidsproductiviteit wordt uitgedrukt als de toegevoegde waarde per gewerkt uur. De groei van de arbeidsproductiviteit wordt gezien als een belangrijke aanjager van welvaart, zeker op de lange termijn.

Productiviteit herstelt na coronacrisis, behalve in de luchtvaart

In de periode 2014-2019 daalde de arbeidsproductiviteit van de transportsector als geheel gemiddeld met -0,4 procent per jaar. De luchtvaart had als enige sector een positieve bijdrage aan de groei (+0,2 procentpunt). De opslag, dienstverlening voor vervoer (onder andere de havens en Schiphol) had de sterkste negatieve bijdrage en het vervoer over water bleef hetzelfde. Deze branches waren tot 2014 juist belangrijk in de arbeidsproductiviteitsgroei in de transportsector.

Coronapandemie

In de periode 2020-2024 was de gemiddelde jaarlijkse arbeidsproductiviteit in alle sectoren van de transportsector positief, behalve in de luchtvaart. De toegevoegde waarde in de luchtvaart is nog niet hersteld na de coronapandemie. Het arbeidsvolume in gewerkte uren keerde wel terug en lag in 2024 boven het niveau van voor de pandemie.

Meer banen erbij in opslag en dienstverlening

Naast dat de arbeidsproductiviteit van branches zelf kan groeien, kan dit in de transportsector ook stijgen doordat er arbeid verschuift naar productievere branches (structuureffect). Sinds 2014 droeg dit bij aan de arbeidsproductiviteitsgroei doordat er in verhouding meer banen bijkwamen in de opslag en dienstverlening voor vervoer, een productieve branche binnen de transportsector.