Grote partij merkvervalste goederen aangetroffen in Nijmegen

Tijdens een integrale controle op 3 maart hebben de Douane, de gemeente Nijmegen en de Nederlandse Arbeidsinspectie op een industrieterrein in Nijmegen een grote hoeveelheid merkvervalste kleding, schoenen en accessoires aangetroffen. De zaak is daarop overgedragen aan de FIOD, die onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek is gestart.

In een bedrijfsverzamelgebouw werd een volledig ingerichte showroom aangetroffen met vervalste producten van luxemerken zoals Dior, Prada en Louis Vuitton. In een naastgelegen zeecontainer stonden tientallen dozen opgeslagen met eveneens merkvervalste goederen. Het gaat in totaal om een partij van bijna elfduizend stuks.

Tijdens een doorzoeking van een woning naast het gebouw werden bovendien verdovende middelen aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de politie.

Op dit moment zijn er geen aanhoudingen verricht, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten. De volledige partij goederen is in beslag genomen en zal worden vernietigd.