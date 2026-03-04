'Van 6 naar 3 minuten: Nederland kan 75 procent van de hartstilstanden overleven'

Wekelijks krijgen circa 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Elke minuut zonder reanimatie en defibrillatie verlaagt de overlevingskans met ongeveer zes procent, valt te lezen in het NRC. Tegelijkertijd zijn er duizenden postcodegebieden zonder geregistreerde AED’s of burgerhulpverleners.

De huidige Nederlandse 6-minutenzone, waarbij burgerhulpverleners en AED’s snel worden ingezet, zorgt ervoor dat ongeveer 25 procent van de slachtoffers een hartstilstand overleeft. Dat percentage ligt internationaal bekeken al hoog. Dit zegt Peter Houtzagers van Pulse4all

' Maar de kans op succes bij defibrilleren daalt zelfs met 10 procent per minuut' aldus Houtzagers. 'En de overlevingskans van 25 procent kan aanzienlijk beter. Als een AED niet binnen zes, maar binnen drie minuten wordt ingezet, kan de overlevingskans oplopen naar 75 procent. Dat is geen wensdenken, dat is een aantoonbaar effect van tijdswinst. De vraag is dus niet of we 100 procent dekking halen. De vraag is: waarom nemen we genoegen met 25 procent als 75 procent mogelijk is?'

Verdichting van het netwerk

Om binnen drie minuten een AED beschikbaar te hebben, is volgens Houtzagergs een veel fijnmaziger netwerk nodig. Dat betekent een factor zes meer AED’s, verspreid over woonwijken, kleine bedrijven, sportverenigingen en particuliere locaties. Niet alleen in publieke gebouwen, maar juist ook op plekken waar dagelijks mensen aanwezig zijn.

Houtzagers: 'Inmiddels kunnen ook mkb’ers, verenigingen en particulieren laagdrempelig beschikken over een AED, via een abonnementsmodel -inclusief onderhoud. Daarmee vervallen hoge aanschafkosten en technische drempels. Als toegankelijkheid en onderhoud structureel zijn georganiseerd, groeit de dekking sneller en is de inzetbaarheid gegarandeerd op het moment dat iedere seconde telt.'

Toegankelijkheid en onderhoud

Naast uitbreiding speelt betrouwbaarheid een rol. Een AED waarvan batterijen en elektroden niet tijdig zijn vervangen, is feitelijk niet inzetbaar. Onderhoud zou eigenlijk standaard moeten zijn.

'We moeten AED’s organiseren als basisveiligheid, vergelijkbaar met brandveiligheid. De technologie is er, nu de infrastructuur nog. Als we kiezen voor een 3-minutenzone, is 75 procent overleving een realistisch perspectief.'