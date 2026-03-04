Jongen (14) aangehouden voor meerdere aanrandingen Dordrecht

De politie heeft vandaag, woensdag 4 maart, een 14-jarige jongen uit Dordrecht aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht meerdere vrouwen, die aan het hardlopen waren, ongewenst te hebben aangeraakt door hen op hun billen te slaan', zo meldt de politie woensdag.

Omgeving van Wielwijk in Dordrecht

Het gaat om meerdere incidenten sinds oktober vorig jaar in de omgeving van de Wielwijk in Dordrecht, waarvan ook een aantal incidenten twee weken geleden. De verdachte heeft bekend betrokken te zijn bij de incidenten. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en staat in nauw contact met de slachtoffers die aangifte hebben gedaan.

Oproep politie

'Ben je ook slachtoffer, maar heb je nog niet met de politie gesproken? Of heb je meer informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844', aldus de politie.