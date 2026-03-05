Opnieuw een datum-warmterecord: officieel warmste 5 maart

Het zeer zachte maartweer heeft opnieuw een datum-warmterecord opgeleverd. In De Bilt steeg de temperatuur zojuist naar 16,1 graden. Het vorige record was 15,9 graden en werd gemeten in 2013. Het is alweer het vierde record van deze week.

Landelijk is het nog warmer. In Woensdrecht is het nu 18,6 graden, maar het record over alle stations is nog niet gebroken. Dat staat op 18,9 graden en werd gemeten in het, inmiddels opgeheven, Zuid-Limburgse Oost-Maarland in 1992. Mogelijk wordt dit record ook nog gebroken.

Vierde datum-warmterecord van 2026

Eerder deze week werden al meerdere datum-warmterecords gebroken. Maandag 2 maart werd het maximaal 16,2 graden in De Bilt en werd het oude record van 16,0 graden uit 1959 gebroken. Ook dinsdag kwam het tot een record en werd het 16,7 graden. Het oude record was 15,9 graden stamde uit 2024.

Ook woensdag werd een datum-warmterecord gebroken en werd het in De Bilt 16,1 graden. Met record van vandaag staat de teller dit jaar al op vier records.

Veel vaker warmterecords dan kouderecords

Sinds het begin van deze eeuw zijn maar liefst 194 datum-warmterecords genoteerd tegen slechts 19 datum-kouderecords. Warmterecords voor een individuele dag kunnen we niet één op één koppelen aan klimaatverandering. Klimaat is namelijk een langjarig gemiddelde, terwijl het weer van elke dag in ons land erg grillig is, zeker in een overgangsmaand als maart.

De verhouding van het aantal warmte-datumrecords tegenover het aantal koude-datumrecords geeft echter wel degelijk een goede indicatie. Warmterecords komen tegenwoordig dan ook veel vaker voor dan kouderecords. Deze eeuw telt tot dusver negen keer meer warmterecords dan kouderecords.