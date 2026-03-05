Teamchef eenheid Limburg buiten functie gesteld

Vandaag is een teamchef van de eenheid Limburg buiten functie gesteld wegens een opgestart disciplinair onderzoek. Dit meldt de politie donderdag.

Niet aan het werk

'Dit houdt in dat deze medewerker gedurende het onderzoek niet aan het werk zal zijn en de toegang tot politiegebouwen en -middelen is ontzegd', aldus de politie.

Opmerkingen van seksueel grensoverschrijdende en racistische aard

Een dergelijke maatregel heeft grote impact op de medewerker en op het team. Hiertoe wordt dan ook enkel overgegaan bij voldoende aanleiding. In deze situatie gaat het over aanwijzingen dat er sprake is van opmerkingen van seksueel grensoverschrijdende en racistische aard. Daarnaast zijn er aanwijzingen van misbruik van politiesystemen waarbij werk en privé onvoldoende zijn gescheiden.

Onderzoek

Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is aangetoond. Uit het onderzoek moet blijken of en in welke mate hier sprake van is geweest en of er een sanctie zal volgen.