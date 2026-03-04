Dodelijk verkeersongeval in Beegden

Op de Napoleonsweg (N273) in Beegden heeft woensdagmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtwagen. De 37-jarige bestuurder van de personenauto uit Roggel kwam hierbij om het leven.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Een derde automobilist, die eveneens bij het incident betrokken was, liep schade aan zijn voertuig op. Het ongeval vond om 16.00 uur plaats, waarna de N273 in beide richtingen werd afgesloten voor nader onderzoek. Forensische Opsporing Verkeer en het Opsporing Team Verkeer onderzoeken de oorzaak van het incident.