Werknemers H&M protesteren dinsdag in Maastricht met vlaaienactie

Werknemers van H&M delen op dinsdag 3 maart vlaaien en flyers uit bij het callcenter bij stadion De Geusselt in Maastricht. Met deze ludieke ‘vlaaieractie’ protesteren zij tegen het aangekondigde ontslag van 250 medewerkers.

De FNV-leden eisen een beter sociaal plan, met onder meer een hogere transitievergoeding voor de getroffen werknemers.

Het callcenter van H&M in De Geusselt sluit op 1 juni de deuren. Vanuit Maastricht werd het klantcontact verzorgd voor verschillende Europese landen. H&M besteedt het telefonische klantcontact uit aan een extern bedrijf. De FNV heeft de directie gevraagd om in gesprek te gaan over een fatsoenlijk sociaal plan, maar kreeg nul op het rekest.

Ondanks miljoenenwinst geen fatsoenlijke regeling



‘H&M maakt honderden miljoenen winst, maar voor 250 medewerkers in Maastricht is er ineens geen ruimte voor een fatsoenlijke regeling. Dat is niet uit te leggen’, zegt Elly Heemskerk, bestuurder FNV Callcenters. ‘Wat ons betreft moet de transitievergoeding voor de werknemers flink omhoog. Veel van deze mensen werken al jaren in dit callcenter. Als je mensen na jaren trouwe dienst op straat zet, zorg dan in elk geval voor een vergoeding en een sociaal plan dat recht doet aan hun inzet. Zij hebben dat geld keihard nodig om de periode naar hun volgende baan te overbruggen.’

Betere ontslagvergoeding



Alleen al in het afgelopen kwartaal boekte H&M een winst van circa 600 miljoen euro. Volgens de vakbond is er dus financiële ruimte voor een betere regeling. ‘Dit concern heeft diepe zakken. Dan kun je niet volhouden dat er geen geld is voor de mensen die jarenlang het visitekaartje van H&M zijn geweest’, aldus Heemskerk. ‘Wij willen een sociaal plan dat zekerheid en perspectief biedt en recht doet aan de jarenlange inzet van veel medewerkers.’