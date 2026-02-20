Bestuurder scootmobiel overleden na aanrijding

Een bestuurder van een scootmobiel is donderdag om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Venray. De aanrijding vond rond 14:00 uur plaats op de Henri Dunantstraat.

Overleden

De bestuurder van de scootmobiel is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 86-jarige man uit Venray.

Forensische Opsporing Verkeer heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Vanwege het onderzoek is de weg enige tijd afgesloten geweest.