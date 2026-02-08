Snelle aanhouding na steekincident

Zaterdag- op zondagnacht rond 01:30 uur is een medewerker van een horecazaak gewond geraakt. Hij werd verwond door een man met een steekwapen. Deze man, een 31-jarige man uit Schagen, kon even later worden aangehouden.

Rond 01:30 uur vond het steekincident die zaterdag-op zondagnacht plaats bij een horecazaak gelegen aan de Zuiderpoort. Kort daarna ontving de politie melding van een man die zich lopend op de nabijgelegen A2 zou begeven. Dit bleek de verdachte van het steekincident te zijn. Deze 31-jarige man uit Schagen werd dan ook meteen aangehouden.

Het slachtoffer is ter plaatse van de benodigde medische zorg voorzien. Hij is samen met zijn collega's tevens in contact gebracht met slachtofferhulp. Het onderzoek naar de aanleiding van het incident is in volle gang. In het kader daarvan worden o.a. camerabeelden veilig gesteld en wordt er gesproken met mogelijke getuigen.