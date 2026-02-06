Politiechef over impact incident onder Bollendak en nasleep

Het politieoptreden van vorige week in Utrecht dat op sociale media viraal is gegaan, raakt aan grote kwesties in onze samenleving; aan vertrouwen en verharding. We zien dat dit incident en de beelden die hierover rondgaan veel verschillende reacties oproepen.

Politiechef Yvonne Hondema: “De collega gaat af op een melding van onrust op Hoog Catharijne. Ter plaatse ziet hij dat twee vrouwen een andere vrouw onheus bejegenen. Hij spreekt hen daarop aan, wordt vervolgens uitgescholden en beledigd en houdt één van de twee vrouwen aan. Dat gaat gepaard met geweld. Deze politieman moet handelen; hij kan niet wegkijken. Dat is wat ik van hem vraag. Daarbij mag hij, als dat nodig is, geweld gebruiken.

Politiewerk is in eerste instantie MENSENwerk. Als ik met mijn professionele politieblik kijk naar de beelden dan zie ik dat een groot deel van het ingezette geweld goed politieoptreden, binnen de kaders, ook al kan dat er heftig uitzien. En voor een deel van het toegepaste geweld geldt dat niet, daar leren we van. Tegelijkertijd weet ik dat politiewerk vraagt om snelle beslissingen in soms ingewikkelde en complexe omstandigheden.”

Meningen over ons optreden staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat er bedreigingen worden geuit – naar onze betrokken collega is volstrekt onacceptabel. Dat geldt ook voor de vele discriminerende opmerkingen die wij online zien onder het geplaatste filmpje. Politiechef Yvonne Hondema: “Ik roep iedereen op om elkaar met respect te blijven behandelen, ook online.”

Mensenwerk

Hondema: “We weten dat vertrouwen kwetsbaar is. Daarom gebruiken we dit moment ook om te leren, om te luisteren en in gesprek te blijven. Dat doen we met collega’s en met onze bondgenoten. We vragen ons altijd af of we het juiste hebben gedaan en of we het een volgende keer opnieuw zouden doen. Er is op meerdere momenten geweld toegepast. Een deel van het toegepaste geweld valt binnen ons toetsingskader, maar een deel ook niet. We hebben allemaal de trap gezien. Hierna escaleert de situatie en dat is nooit het doel van politieoptreden. Hier moeten en willen we van leren.”

Aangifte

Inmiddels is door twee betrokkenen aangifte gedaan van mishandeling, poging zware mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het OM buigt zich over de vraag of er onderzoek wordt ingesteld.

Yvonne Hondema: “De (online) bedreigingen aan zijn adres hebben grote impact op hem en op zijn gezin. Als mensen zorgen hebben over het optreden van de politie of ons feedback willen geven, dan horen we dat heel graag en willen we daarvan leren. Daarvoor hebben wij verschillende kanalen. Laten we ons realiseren dat politiewerk vraagt om snelle beslissingen in soms ingewikkelde en complexe omstandigheden. Juist daarom wordt geweldstoepassing achteraf zorgvuldig getoetst.”

Het geweldsmonopolie dat is belegd bij de politie, brengt de grote verantwoordelijkheid met zich mee om hier uiterst zorgvuldig en transparant mee om te gaan en te leren wanneer het anders had gekund en anders had gemoeten. Dat mag de samenleving van ons verwachten.