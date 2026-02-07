Minderjarige verdachte aangehouden na beroving onder bedreiging met vuurwapen

Een fietser is vrijdagavond 6 februari 2026 in het park Grote Toer in Etten-Leur onder bedreiging met een (mogelijk) vuurwapen beroofd van zijn fatbike.

Rond 20.45 uur kreeg de politie een melding van een 17-jarige jongen die in het park werd tegengehouden terwijl hij op zijn fatbike reed. Een verdachte bedreigde hem met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en dwong hem zijn fatbike af te staan. Daarna vluchtte de verdachte in de richting van de flats bij het park.

Verdachte aangehouden

De politie startte direct een onderzoek. In de vroege ochtend van zaterdag 7 februari is een minderjarige verdachte uit Etten-Leur aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt.