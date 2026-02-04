In Maas gevonden overleden man (40) door misdrijf om het leven gekomen

Zondagochtend 1 februari werd in de Maas bij Velden het lichaam van een 40-jarige man uit Venlo aangetroffen. 'De afgelopen dagen is onderzoek gedaan naar de oorzaak van overlijden. Inmiddels kan uit dat onderzoek geconcludeerd worden dat de 40-jarige man door een misdrijf om het leven is gekomen', zo meldt de politie woensdag.

Maasveldweg

Het lichaam van de man werd rond 10.40 uur ter hoogte van de Maasveldweg aangetroffen nadat een passant de hulpdiensten heeft gebeld. 'In eerste aanleg stonden alle scenario’s nog open. Resultaten van het onderzoek op het lichaam, wijzen inmiddels echter in de richting van een misdrijf, aldus de politie.

Team Grootschalige Opsporing (TGO)

Dinsdagmiddag is dan ook een Team Grootschalige Opsporing opgestart om de omstandigheden rondom het overlijden van de 40-jarige man te achterhalen. Het onderzoeksteam spreekt met mogelijke getuigen, personen uit de omgeving van het slachtoffer en doet er alles aan om de laatste uren van het leven van de man te reconstrueren. Het team hoopt snel meer informatie danwel mogelijke onderzoeksvragen richting publiek te kunnen delen.