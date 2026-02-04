Grootschalige gladheid voorbij, noordoosten donderdag mogelijk opnieuw ijzel

Donderdagavond gaat het vriezen in het noordoosten en omdat het daarbij kan (mot)regenen is er opnieuw kans op ijzel.

Op de doorgaande wegen is het in het noordoosten niet glad, maar lokaal komt nog ijzel voor. Deze gladheid kan nog iets afnemen, maar zal lang niet overal verdwijnen omdat het in Groningen nog vriest en de vorst langzaam weer uitbreidt. Morgen zal de gladheid later in de ochtend afnemen.

In Groningen is de grootschalige gladheid verdwenen. De doorgaande wegen waren al ontdooid, maar op veel lokale wegen en fietspaden en in woonwijken lag nog ijzel. Het ijs kan nog wat smelten, maar de gladheid zal niet geheel verdwijnen. In Groningen vriest het nog en op sommige plaatsen begint de temperatuur weer te dalen.

Vanavond zal de vorst weer uitbreiden over de noordoostelijke provincies. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het lokaal opnieuw glad worden.

Komende nacht kan het ook in het westen en midden van het land vriezen. De meeste wegen zullen droog zijn doordat woensdagmiddag de zon lange tijd scheen. Hierdoor is de kans op lokale gladheid erg klein.

Donderdag opnieuw kans op ijzel

Morgen is het in de ochtend een tijd bewolkt en droog. In het noorden vriest het licht en in het zuiden ligt de temperatuur iets boven nul. Een matige oostenwind maakt het voor het gevoel veel kouder. In de middag is het 0 graden in het noordoosten tot lokaal 8 graden in het zuiden. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe (mot)regenen en wanneer de neerslag in de avond het noordoosten bereikt kan dit bij intredende vorst gladheid door ijzel veroorzaken.