Gezamenlijk plan om wachtrij volle stroomnet fors te versnellen

Het volle stroomnet heeft grote gevolgen voor Nederland. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen moeten vaak lang wachten. Plannen om een bedrijf of organisatie te starten, uit te breiden of verduurzamen moeten daardoor noodgedwongen worden aangepast of in de ijskast. 'De overheid, de netbeheerders en het bedrijfsleven komen daarom gezamenlijk in actie om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de wachtrij aan te sluiten', zo meldt het ministerie van Klimaat en Groene Groei woensdag.

'Op korte termijn perspectief'

Minister Sophie Hermans: “Ondernemers die wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen niet wachten tot het stroomnet is uitgebreid. De overheid en het bedrijfsleven slaan daarom de handen ineen om hen op korte termijn perspectief te bieden. Met deze afspraken zorgen we dat zoveel mogelijk bedrijven en organisaties op de wachtlijst sneller kunnen worden aangesloten.”

'Netcongestie een van de grootste obstakels'

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Netcongestie is een van de grootste obstakels in ons investeringsklimaat. Daarom een compliment aan de minister en alle betrokken partijen voor de samenwerking en de open opstelling om oplossingen te vinden. Als we samen deze maatregelen goed implementeren kunnen weer veel bedrijven groeien en verduurzamen.”

8 acties om de wachtrij aan te pakken

De overheid, netbeheerders, toezichthouder en het bedrijfsleven hebben zich gecommitteerd aan 8 acties. Deze hebben gezamenlijk de potentie om een aanzienlijk deel van de huidige wachtrij binnen 2 jaar aan te sluiten. De effecten zullen wel per regio verschillen. Zo is de potentie in de regio Flevopolder, Gelderland, Utrecht beperkt omdat hier eerst een tekort aan ruimte moet worden opgelost voor er nieuwe ruimte vrijkomt.

Kijken naar de ‘reserve ruimte’ op het stroomnet

Met de nieuwe afspraken wordt het makkelijker en aantrekkelijker voor bedrijven en organisaties om het stroomverbruik (deels) te verplaatsen naar momenten buiten de piekmomenten. Daarmee komt er ruimte vrij voor partijen die nu in de wachtrij staan. Daarnaast hebben de overheid en de netbeheerders afgesproken om kritisch te kijken naar de ‘reserve ruimte’ op het stroomnet. Voorbeelden van de afspraken om de wachtrij terug te dringen:

Deel van productie verplaatsen naar ander tijdstip

Netbeheerders krijgen meer financiële ruimte om afspraken te maken met bedrijven en organisaties die capaciteit vrijmaken op het net. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een deel van hun productie verplaatsen naar ander tijdstip. Het doel is om de komende 2 jaar veel meer contracten af te sluiten om capaciteit vrij te maken voor partijen in de wachtrij.

Start 4 regionale tenders

Naast 1 op 1 afspraken starten er dit jaar minimaal 4 regionale tenders waarbij meerdere bedrijven een bod kunnen doen om ruimte te maken op het stroomnet in geselecteerde regio’s. Dit kunnen energieproducenten of fabrieken zijn maar ook batterijen of bedrijven de hun stroomgebruik kunnen aanpassen. Hoe lager de kosten, hoe groter de kans dat een bedrijf wordt ingezet.

Top 50 aanpak

Met de Top 50 aanpak zet het bedrijfsleven, de overheid en netbeheerders het komende half jaar in op afspraken met de 50 grootste stroomgebruikers met veel potentieel om het stroomnet te ontlasten. Geslaagde voorbeelden uit het verleden laten zien dat deze afspraken in 1 keer ruimte voor tientallen bedrijven in de wachtrij kunnen vrijmaken.

Inzet van de ‘reserve ruimte’

De overheid en netbeheerders gaan kritisch kijken naar de inzet van de ‘reserve ruimte’ voor zeer uitzonderlijke situaties zoals extreem koude dagen en verwachte toekomstige stroomverbruik. De inzet daarvan wordt gecombineerd met afspraken met partijen die op extreme momenten kunnen afschakelen om problemen te voorkomen.

Samenwerking

De aanpak om meer ruimte op het stroomnet vrij te maken is een samenwerking tussen de overheid, de netbeheerders, het bedrijfsleven (VNO-NCW/MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en de Autoriteit Consument en Markt. Zij hebben gezamenlijk in kaart gebracht wat er nodig is om het stroomnet ‘flexibeler te gebruiken’, oftewel de ruimte buiten de drukste momenten op het stroomnet beter te benutten. Daarmee kunnen bedrijven en nieuwe huizen sneller worden aangesloten. In april namen het kabinet en de netbeheerders al maatregelen om het stroomnet sneller uit te breiden, maar dat kost hoe dan ook tijd.