Man (19) overleden na schietincident in woning in Rotterdam

Dinsdagavond rond 21.00 uur raakte een 19-jarige Rotterdammer zwaargewond bij een schietincident in een woning aan de Zoutziedersstraat. Dit meldt de politie woensdag.

Overleden in ziekenhuis

'De man overleed later in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar meer informatie', aldus de politie.

Twee mannen aangehouden

De politie doet onderzoek naar de zaak. Het is nog onduidelijk of het gaat om een misdrijf, alle scenario’s liggen nog open. Uit voorzorg zijn daarom gisteravond twee mannen die in de woning aanwezig waren (beiden 20 jaar uit Rotterdam) aangehouden, zij zitten nog vast en worden verhoord door de recherche.