CBS: Mkb’er krijgt aangevraagde financiering vaker toegewezen

In 2025 hadden minder midden- en kleinbedrijven (mkb) behoefte aan nieuwe externe financiering. 'Wel slagen bedrijven die financiering nodig hebben er vaker in om daadwerkelijk financiering aan te trekken', zo meldt het CBS woensdag.

'Vrouwen blijven achter'

'Vrouwelijke ondernemers blijven achter bij mannelijke ondernemers bij het krijgen van financiering, vooral doordat ze minder vaak een aanvraag doen', aldus het CBS op basis van de Financieringsmonitor.

Ruim de helft aanvragen gehonoreerd

Van de onderzochte bedrijven had 15 procent behoefte aan nieuwe externe financiering, zoals een lening van een bank. Van de bedrijven die vervolgstappen zetten vond 55 procent in 2025 daadwerkelijk de nieuwe financiering. In 2019 hadden meer bedrijven een financieringsbehoefte, maar rondde een kleiner deel de zoektocht met succes af (51 procent).

Geldverstrekkers kennen leningen vaker toe

Het financieringsproces bestaat uit een aantal stappen. Allereerst heeft een deel van de bedrijven behoefte aan financiering. In 2025 ging het om 15 procent van de bedrijven, in 2019 om 20 procent. Als tweede is er de fase van oriëntatie: een grote meerderheid van deze ondernemers wint informatie in over de mogelijkheden, of is hiermee al bekend. Als derde stap besluit een deel van de overgebleven bedrijven om een financieringsaanvraag te doen. Tot slot is de vierde stap de uitkomst van de aanvraag; een geldverstrekker kent de lening geheel of gedeeltelijk toe.

Uiteindelijk 93 procent succesvol

Van alle bedrijven die een aanvraag indienen is uiteindelijk 93 procent succesvol: zij krijgen het verzochte bedrag geheel of gedeeltelijk. Dit is meer dan in 2019, toen dit nog 84 procent was.